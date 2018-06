‘Barça moet vrezen voor onderzoek FIFA na benaderen Griezmann’

Antoine Griezmann wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid en Barcelona lijkt deze zomer het meest concreet te zijn voor de Fransman. Voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak zelfs al met de 27-jarige aanvaller en dat kan de Catalanen nu problemen opleveren, zo weet AS zondag te melden.

De Spaanse sportkrant schrijft dat de FIFA naar alle waarschijnlijkheid een onderzoek gaat instellen naar de handelswijze van Barça. De statuten van de wereldvoetbalbond staan namelijk enkel toe dat er, zonder toestemming van de huidige werkgever, met spelers onderhandeld mag worden in de laatste zes maanden van hun contract, terwijl Griezmann nog tot medio 2022 vastligt bij los Colchoneros.

Volgens AS dacht Barcelona in zijn recht te staan omdat de Fransman een transferclausule van honderd miljoen euro in zijn contract heeft staan en Atlético in principe niets kan doen als dat bedrag op tafel wordt gelegd. De FIFA ziet dit echter niet als een uitzonderingsgeval en zal de zaak nader gaan bestuderen. In het verleden werden AS Roma en Chelsea al beboet voor het illegaal benaderen van respectievelijk Philippe Mexès en Gaël Kakuta. Beide clubs kregen toen ook een transferverbod opgelegd, dat later weer opgeschort werd.

Griezmann is al langer onderwerp van gesprek, aangezien hij vorig jaar nog naar Manchester United leek te gaan. De aanvaller besloot toen echter om toch bij Atlético te blijven en tekende zelfs een nieuw contract. Onlangs gaf hij aan voor het WK duidelijkheid te willen verschaffen over zijn toekomst, wat hem nog elf dagen geeft om al dan niet een transfer te maken.