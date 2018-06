Actie voor goede doel rond Messi en Neymar valt volledig verkeerd

Mastercard heeft een belofte gedaan: voor ieder doelpunt dat Lionel Messi of Neymar bij de nationale ploeg of in clubverband in de komende twee jaar maakt, doneert het bedrijf tienduizend voedselpakketten in arme gebieden in Zuid-Amerika. Messi en Neymar hebben aangegeven blij te zijn met de actie van Mastercard, maar er is ook veel kritiek.

Veel mensen laten op sociale media weten het apart te vinden dat Mastercard schenkingen aan het goede doel laat afhangen van de scoringsdrift van twee voetballers. "Waarom zou je een spel maken van kinderlevens? Als je in staat bent om arme kinderen te helpen, waarom zou je dat niet gewoon doen? Daar zijn toch geen doelpunten voor nodig?", zo klinkt het. Tite is om een andere reden ontevreden; de actie zou er namelijk voor kunnen zorgen dat er onnodig veel druk op Neymar komt te liggen.

"Mastercard, ik ga jullie wat vertellen", wordt de bondscoach van Brazilië geciteerd door Goal. "Deze donatie aan het goede doel is erg mooi. Prachtig gebaar, zeer groots. Maar het zou ook een groots gebaar zijn om eten te schenken bij een goal van elke andere speler van Argentinië en Brazilie. We werken hier als een team. Dit soort gebaren wekken bij mij een klein beetje frustratie op. Dat vind ik ervan", besluit de keuzeheer.