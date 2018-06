‘De woorden die ik over Benzema uitte, waren niet smerig naar hem toe’

Karin Benzema is wederom niet geselecteerd door Didier Deschamp en reist niet met Frankrijk af naar het WK. Noël Le Graet zei begrip te hebben voor de beslissing van de bondscoach, zo vertelde de voorzitter van voetbalbond FFF woensdag tegenover AFP. De spits van Real Madrid reageerde vervolgens furieus, maar Le Graet zegt dat zijn woorden uit zijn verband zijn gerukt.

“Het is geschiedenis, we kunnen niet terug”, zo stelde Le Graet eerder. “Hij is voor Real Madrid een geweldige speler, maar ons Franse team heeft nu een bepaalde speelstijl ontwikkeld en kan niet meer terug.” Benzema liet vervolgens op Twitter zijn onvrede blijken: “U heeft uw kans om te zwijgen laten liggen. Ik zie nu uw ware gezicht! Dat is niet het gezicht van de persoon die zei veel van mij te houden en zei zich niet te mengen in het team en de keuzes van de coach!”

De sportbestuurder laat nu in gesprek met RMC weten dat hij het niet zo bedoeld had. “Ik weet niet zeker wie dit zo heeft opgetekend, om eerlijk te zijn. De woorden die ik over hem uitte, waren niet smerig naar hem toe. Integendeel: ik ben de enige persoon die hem constant als een geweldige speler bestempel. Maar de Franse ploeg is voor hem voorbij. Ik heb niets anders gezegd.”