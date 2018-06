Uitgefloten Pogba ‘onvervangbaar’: ‘Maar hij moet wel zijn niveau opkrikken’

Paul Pogba heeft een moeizaam seizoen achter de rug bij Manchester United, weet ook Didier Deschamps. De bondscoach van de nationale ploeg van Frankrijk is eveneens van mening dat de middenvelder een hoger niveau moet aantikken, maar blijft vertrouwen houden in zijn pupil: "Ik ga niet aan hem twijfelen, want ik weet wat de potentie van Paul is", aldus de keuzeheer van les Bleus.

"Ik weet wat hij kan, maar dan moet hij wel zijn niveau opkrikken", vervolgt Deschamps, die verwijst naar het spel van de middenvelder in de interland met Italië (3-1 winst), in gesprek met Téléfoot. "Ik heb hem geselecteerd, omdat hij in mijn ogen onvervangbaar is. Ik heb veel vertrouwen in hem, net als bij de andere spelers die ik heb gekozen."

"Hij was niet bij elke actie even succesvol, maar hij heeft zijn steentje bijgedragen", aldus Deschamps, die al constateerde dat Pogba enkele fluitconcerten te verwerken kreeg tijdens het oefenduel met de Italianen. Deschamps had al aangegeven niet blij te zijn met het gedrag van enkele supporters en Corentin Tolisso sluit zich aan bij de woorden van de bondscoach van Frankrijk.

"Wij zijn Frankrijk, of we nou uit Nice, Lyon of Saint-Étienne komen. Iedereen vertegenwoordigt Frankrijk. Als je getuige bent van deze fluitconcerten, en enkele waren ook gericht op Florian Thauvin, is dat ergerlijk. We vechten allemaal voor ons land. Paul speelde ook een goede wedstrijd, hij werkte hard. Het doet pijn. Ik zou zelf niet uitgefloten willen worden. Fans moeten zich dit realiseren. We zitten in hetzelfde schuitje."