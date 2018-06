‘Dani Alves na komst van Tuchel aangeboden bij ex-werkgever in LaLiga’

Dani Alves keert deze transferperiode mogelijk terug bij Sevilla. Volgens de Spaanse krant AS is de rechtsback van Paris Saint-Germain door een tussenpersoon aangeboden bij de club uit LaLiga. De Braziliaans international speelde tussen 2003 en 2008 bij Sevilla, voordat hij voor een bedrag van 35 miljoen euro werd verkocht aan Barcelona.

Door de komst van trainer Thomas Tuchel bij Paris Saint-Germain zijn verschillende spelers niet zeker van hun toekomst bij de club, onder wie de 35-jarige Dani Alves. De back liep eerder dit jaar een zware kruisbandblessure op en moet behalve het WK ook de start van het nieuwe seizoen laten schieten. Medio november wordt hij terug verwacht. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot de zomer van 2019.

Dani Alves maakte in zijn tijd bij Sevilla grote indruk op de rechterflank, waar hij een tandem vormde met rechtsbuiten Jesús Navas. Laatstgenoemde keerde na een uitstapje naar Manchester City vorig jaar weer terug in het Sánchez Pizjuán en een hereniging van het duo is mogelijk aanstaande. Sevilla zit volgens de krant echter niet per se te wachten op de komst van de verdediger, maar wacht af wat de nieuwe trainer Pablo Machín besluit.