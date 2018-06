‘Als Messi voor drie verdedigers staat, weet je dat hij er doorheen komt’

Shkodran Mustafi verliet Valencia in de zomer van 2016 om voor Arsenal te gaan spelen. De Duitse international, deze maand niet actief op het WK, vindt het niveau in de Premier League hoger liggen dan in LaLiga en de Bundesliga. Volgens de 26-jarige verdediger worden er in Engeland meer topwedstrijden afgewerkt, maar speelt de beste speler ter wereld in Spanje.

“In de Premier League kan ieder jaar een ander team de competitie winnen”, zegt Mustafi tegen BILD. “Ieder weekend wordt er wel minimaal een topwedstrijd gespeeld. In Spanje heb je m aar drie teams en in Duitsland speelt Bayern München zijn eigen competitie, daarachter kan iedereen elkaar verslaan.”

De verdediger had als speler van Valencia veel moeite met Lionel Messi als tegenstander, volgens hem de beste voetballer ter wereld. “Messi was mijn moeilijkste tegenstander. Ik heb drie keer tegen hem gespeeld met Valencia. Hij is simpelweg niet te voorspellen. Hij is klein, ontzettend snel en verandert ontzettend vaak van richting. Als hij op drie verdedigers af rent, weet je bijna zeker dat hij er doorheen komt. Ronaldo is meer een afmaker in het strafschopgebied. Messi kan wat meer het spel verdelen en maakt zijn ploeggenoten sterker. Ik vind hem de beste speler ter wereld.”