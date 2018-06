Coutinho wijst opvolgers Messi en Ronaldo aan: ‘Hen zou ik eruit pikken’

Het WK gaat over een kleine twee weken van start en Philippe Coutinho voorspelt dat het niet het toernooi van Cristiano Ronaldo of Lionel Messi gaat worden. Volgens de Braziliaan zullen Mohamed Salah en Neymar gaan excelleren tijdens het komende WK. “Het voelt als het juiste moment dat iemand zijn kans grijpt op dit toernooi”, wordt Coutinho geciteerd door de Daily Mirror.

“Messi en Ronaldo hebben jarenlang aan de top gestaan. Het is nu tijd dat andere spelers dit gaan doen, dat kan dit WK al gebeuren. In mijn ogen hebben Neymar en Salah een serieuze kans om dat voor elkaar te krijgen. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe het toernooi verloopt, maar ze hebben het in zich om dat voor elkaar te krijgen”, stelt Coutinho, die het zondagmiddag met Brazilië in een oefeninterland opneemt tegen Kroatië.

“Salah en Neymar zijn spelers die ik eruit zou pikken”, vervolgt de Braziliaan van Barcelona, die in de eerste helft van afgelopen seizoen met de Egyptenaar samenspeelde bij Liverpool. “Het is geweldig om hem te zien spelen. Hij zal een held worden bij Liverpool, daar ben ik zeker van. Ik denk dat hij het ook goed kan doen op het WK, het hangt er vanaf hoe ver zijn team kan komen. We weten natuurlijk ook wat Neymar kan brengen, hij is een speciale speler.”

“Brazilië bestaat niet alleen maar uit individuen, maar is echt een team. Je moet onthouden dat het bij onze manier van werken hoort. Neymar is wel de sterspeler, dat is zeker. Ik denk dat dit zijn WK gaat worden. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel doelpunten hij gaat maken, maar ik weet waartoe hij in staat is. Hij is heel erg gefocust op een goed WK en heeft zoveel potentie. We geloven erin dat we het in Rusland goed kunnen doen”, besluit Coutinho, die het met Brazilië in de groepsfase opneemt tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië.