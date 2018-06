‘AS Roma verhoogt bod op Kluivert wegens Engelse concurrentie’

AS Roma is niet de enige club die nadrukkelijk geïnteresseerd is in Justin Kluivert. Ook Liverpool en Tottenham Hotspur hebben de negentienjarige vleugelaanvaller in het vizier en zijn bereid om aan de eisen van Ajax te voldoen. De Romeinen gaan daarom hun bod nog eens verhogen, zo weten Sportitalia en Corriere dello Sport te melden.

Het bod dat AS Roma nu heeft uitgebracht bij Ajax bedraagt totaal vijftien miljoen euro. De Romeinen willen een vast bedrag van acht miljoen betalen voor Kluivert, dat door bonussen dus nog kan oplopen. Door de Engelse concurrentie heeft AS Roma de variabelen verhoogd tot twaalf miljoen. Zodoende kan Ajax maximaal twintig miljoen overhouden aan een vertrek van Kluivert naar Rome.

AS Roma ziet zich genoodzaakt het bod te verhogen omdat er ook interesse vanuit Engeland is. Liverpool en Tottenham Hotspur zouden zelfs bereid zijn om aan de eisen van Ajax te voldoen. De Amsterdammers hopen naar verluidt 25 miljoen over te houden aan Kluivert, wiens contract tot medio 2019 loopt. AC Milan en Juventus zouden ook nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de aanvaller.

Kluivert wilde afgelopen week weinig kwijt over zijn toekomst. "Wat ik er over kwijt kan, is dat het nu lekker vakantie is. Daar ga ik van genieten. Uiteindelijk moet ik het doen. Linksom of rechtsom. Het ligt allemaal bij mezelf. Ik sta nog nergens honderd procent achter. Ik ga er nu rustig over nadenken. Ook bij Ajax blijven zou zeker kunnen. Dat zit er zeker in."