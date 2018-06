Müller geeft toe: ‘Een andere uitdaging zou interessant en aantrekkelijk zijn’

Thomas Müller speelt al zijn gehele carrière voor Bayern München en heeft momenteel nog een contract tot medio 2021 in Zuid-Duitsland. In een eerder stadium werd de aanvaller in verband gebracht met een overstap naar de Premier League en hij sluit nu in gesprek met Die Welt niet uit dat hij in de toekomst kiest voor een andere uitdaging.

“Een andere uitdaging zou zeker interessant en aantrekkelijk zijn. Als de situatie verandert, kan er veel gebeuren”, stelt Müller, die komende maand met Duitsland actief is op het WK in Rusland. Manchester United is een van de clubs die hem in het verleden heeft geprobeerd te verleiden tot een vertrek bij Bayern München, waarvoor hij inmiddels 440 wedstrijden speelde.

“Het is heel moeilijk om van Bayern los te komen", zegt de negentigvoudig Duits international met een knipoog. "Je speelt ieder jaar om de Duitse titel en de club heeft nog altijd heel veel potentie. Het speelt op dit moment niet door mijn hoofd om bij Bayern te vertrekken." Müller kreeg zaterdagavond rust tijdens de oefeninterland tegen Oostenrijk, die door Duitsland met 2-1 verloren werd.