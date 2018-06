‘Slachtoffer van matrasgate’ mogelijk toch naar WK: ‘Zijn kansen zijn gestegen’

De kansen van Adnan Januzaj op deelname aan het WK in Rusland zijn na zaterdagavond gestegen. De aanvaller van Real Sociedad liet in de oefeninterland tussen België en Portugal (0-0) in Brussel een goede indruk op bondscoach Roberto Martinez achter. Januzaj is echter een van de vijf hoofdrolspelers in de ‘matrasgate’, samen met Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels en Christian Kabasele.

Camerabeelden van de Belgische tv-zender VRT lieten afgelopen week onbedoeld 23 matrassen compleet met naam van Belgische selectie-spelers zien. De namen van Lukaku, Dendoncker, Sels, Januzaj en Kabasele ontbraken. Diverse Belgische journalisten trokken direct de conclusie dat Martinez zijn selectie dus al in zijn hoofd moest hebben, maar de Spaanse bondscoach van de Rode Duivels ontkende dat meteen.

“Zijn kansen zijn zeker gestegen”, stelde Martinez zaterdag na afloop. Januzaj viel in het Koning Boudewijnstadion in de rust in. “Sinds januari is hij volwassener geworden. Hij is het type speler dat altijd iets kan bijbrengen. Vanaf zijn eerste balcontact was hij gevaarlijk.” Martinez ontkende opnieuw in alle toonaarden dat hij zijn lijst al klaar had. "Ik had deze wedstrijd echt nog nodig om de laatste knopen door te hakken.”

Lukaku en Sels bleven tegen Portugal negentig minuten op de bank. Dendoncker en Kabasele moesten vanaf de tribune toekijken. Martinez moet maandag de definitieve WK-selectie van België bekendmaken en doorsturen naar de wereldvoetbalbond FIFA. De Belgen spelen voorafgaand aan het WK nog oefenduels met Egypte en Costa Rica, waarna op 18 juni de eerste groepswedstrijd tegen Panama gespeeld wordt. Daarna volgen nog groepsduels met Tunesië en Engeland.