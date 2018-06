Mbappé lovend over ploeggenoot: ‘Hij is het grootste talent ter wereld'

Mede dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé boekte Frankrijk vrijdagavond een overwinning in de oefeninterland tegen Italië (3-1). De 21-jarige vleugelaanvaller kende geen heel gemakkelijk eerste seizoen bij Barcelona, maar behoort volgens Kylian Mbappé nog altijd tot de grootste talenten ter wereld.

“Het is een veelbelovende samenwerking. We kunnen goed samenspelen en hebben waardering voor elkaar. Ik heb altijd met topspelers willen spelen”, zegt Mbappé tegenover verschillende Franse media. De aanvaller van Paris Saint-Germain vormde vrijdagavond samen met Dembélé en Griezmann de voorste linie van les Bleus.

“Ik heb twee topspelers naast me staan. Antoine hoort in mijn ogen bij de tien beste spelers ter wereld, terwijl Ousmane het grootste talent ter wereld is. We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen”, besluit de negentienjarige aanvaller. Frankrijk oefent komende week nog tegen de Verenigde Staten, alvorens les Bleus het WK aftrappen met een wedstrijd tegen Australië.