‘Lewandowski moet ‘man van 90 miljoen euro’ opvolgen in Italië’

Juventus gaat voor Robert Lewandowski als men in de zomer erin slaagt om Gonzalo Higuain van de hand te doen, zo meldt Corriere dello Sport zondag. De aanvaller heeft Bayern München afgelopen week laten weten dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging, terwijl Higuain naar verluidt door Juventus op een transferlijst is geplaatst.

“Robert is van mening dat hij een andere omgeving en een nieuwe prikkel nodig heeft in zijn loopbaan. De clubleiding is op de hoogte”, zei zaakwaarnemer Pini Zahavi afgelopen woensdag. “Zijn motieven zijn niet geld of een specifieke club, want bijna alle topclubs zouden de beste spits ter wereld graag in hun ploeg willen hebben.”

Juventus heeft tot dusver afstand genomen van alle geruchten rondom Lewandowski en Higuain. “Na het WK zullen we zien wat er gebeurt”, zo klonk het vanuit Turijn. De landskampioen van Italië betaalde twee jaar geleden negentig miljoen euro aan Napoli voor Higuain, die in zijn eerste twee seizoenen 55 doelpunten in 105 duels maakte. Clubs als Chelsea en Paris Saint-Germain hebben interesse in el Pipita, maar dat geldt ook voor Lewandowski en Mauro Icardi van Internazionale.

Lewandowski speelt sinds de zomer van 2014 voor Bayern, dat de Pools international overnam van Borussia Dortmund. In dienst van der Rekordmeister scoorde hij in 195 officiële wedstrijden liefst 151 keer. Bij Dortmund had hij al 103 treffers in 187 duels gemaakt. Volgens zijn zaakwaarnemer hoopt Lewandowski dat Bayern meewerkt aan het transferverzoek. “Iedereen binnen de clubleiding heeft zelf ook een geweldige carrière. Ze moeten begrip hebben voor zijn situatie.”