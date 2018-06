‘Liverpool rondt zondag transfer van zestig à zeventig miljoen euro af’

Liverpool rondt zondag of een dezer dagen de komst van Nabil Fekir af, zo verzekeren diverse media in Engeland en Frankrijk. De zaakwaarnemer van de aanvallende middenvelder annex aanvaller van Olympique Lyon, Jean-Pierre Bernes, en Fekir zelf zullen naar verluidt zondag naar Engeland vliegen om de laatste formaliteiten af te ronden. Fekir, 24 jaar, moet de derde miljoenenversterking van Liverpool voor de komende voetbaljaargang worden.

Bernes en Liverpool zullen over de persoonlijke voorwaarden van Fekir onderhandelen. Indien beide partijen tot een akkoord komen, zal de Frans international mogelijk maandag of dinsdag een medische keuring in Liverpool ondergaan. De verwachting is dat Lyon groen licht zal geven voor een transfer, daar de club een jaar geleden beloofde medewerking te zullen verlenen aan een transfer indien een marktconform bod zou binnenkomen.

Liverpool zal naar verluidt zestig à zeventig miljoen euro betalen voor Fekir, die in 150 wedstrijden in clubverband goed was voor 56 doelpunten en 36 assists en officieel nog tot medio 2020 aan les Gones is verbonden. De spelmaker, die tot de WK-selectie van bondscoach Didier Deschamps behoort, zal een contract voor vijf jaar ondertekenen. Ook zijn broer Yassin, een 21-jarige linksbuiten van Lyon, zal de overstap maken.

Liverpool versterkte zich voor komend seizoen reeds met Naby Keita (RB Leipzig) en Fabinho (AS Monaco). De Champions League-finalist, die het competitieseizoen als vierde afsloot, heeft minimaal 95 miljoen euro voor het tweetal betaald.