‘Ik weet zeker dat zelfs Ajax verbaasd was over het voorstel van Everton’

Everton-legende Kevin Ratcliffe hoopt dat zijn voormalig werkgever onder leiding van manager Marco Silva en technisch directeur Marcel Brands weer een gooi gaat doen naar een Europees ticket. De oud-verdediger had eigenlijk liever Diego Simeone voor de selectie zien staan, maar beseft dat de Merseyside-club zonder Champions League-voetbal geen aantrekkelijke optie voor de oefenmeester van Atlético Madrid of welke toptrainer dan ook is.

“Zonder deelname aan de Champions League kun je een dergelijke trainer nimmer halen”, stelt Ratcliffe zondag in gesprek met diverse Britse media. “Als ik naar Simeone kijk, zie ik een trainer die alles heeft. Je ziet hoe de spelers naar hem luisteren en zijn orders opvolgen. De resultaten zijn er naar. Maar ik ben bereid om Silva een kans te geven en wij als Evertonians moeten met zijn allen achter hem staan.”

“Met onze huidige staat van dienst kunnen we niet de allerbeste trainer krijgen en die handicap gaat ook op wat betreft het aantrekken van spelers. Zonder Europees voetbal, we halen zelfs de Europa League niet, is Everton geen optie voor het merendeel van de beste spelers. Silva staat voor een lastig karwei. De selectie is groot, de spelers worden ouder en we spelen komend seizoen niet in Europa.”

Ratcliffe hoopt dat Brands het beter gaat doen dan zijn voorganger Steve Walsh. “Op dat gebied moeten we absoluut beter worden. We kunnen ons geen fouten veroorloven, zoals het aantrekken van Davy Klaassen voor 27 miljoen euro. Geen enkele club had interesse en wij betaalden veel te veel. Klaassen speelde zes jaar voor Ajax zonder ook maar ergens serieus in beeld te zijn. Ik weet zeker dat zelfs Ajax verbaasd was over het voorstel van Everton.”

Brands doet er goed aan om zo min mogelijk thuisduels van Everton te bekijken, zo oordeelt Ratcliffe. “Ik zag net zo veel wedstrijden op Goodison Park als Walsh. Ik hoop dat Brands niet zo vaak aanwezig is als hij was. Onze technisch directeur moet juist elders potentiële versterkingen bekijken. Zowel Silva als Brands moet zich bewijzen en dat zal een uitdaging zijn.”