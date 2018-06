Lozano en consorten maken einde aan negatieve reeks van Mexico

Mexico heeft de vriendschappelijke interland tegen Schotland met minimaal verschil gewonnen. Het team van bondscoach Juan Carlos Osorio had in het Estadio Azteca aan een doelpunt van Giovani dos Santos voldoende: 1-0. Mexico had in de voorgaande twee interlands met Kroatië (0-1 verlies) en Wales (0-0) niet gescoord.

Osorio bracht zijn selectie voorafgaand aan het duel terug tot 24 man: Jesús Molina, Jurgen Damn en Oswaldo Alanis kunnen het WK in Rusland definitief vergeten. De WK-deelnemer moet uiterlijk maandag de definitieve lijst aan de FIFA doorgeven. Tegen het jonge en onervaren Schotland zorgde Osorio voor zeven veranderingen in de basiself ten opzichte van de doelpuntloze remise tegen Wales in Californië.

Dos Santos maakte na dertien minuten spelen zijn negentiende interlandgoal. De aanvaller combineerde met Carlos Vela en rondde met een geplaatst schot af: 1-0. Mexico was superieur aan Schotland, dat wel pech had dat een kopbal van Oliver McBurnie de paal raakte. Hirving Lozano leek na dik een uur spelen voor de 2-0 te zorgen, maar het harde schot van de aanvaller van PSV eindigde op de lat.

#2T 65’ MEX 1-0 SCO ¡@HirvingLozano70 reventó el travesaño tras un gran jugada! ??

Otra vez estuvimos muy cerca de aumentar el marcador. #NadaNosDetiene | #MásDifícilMásFuertes pic.twitter.com/LetgkPBJ3Z — Selección Nacional (@miseleccionmx) 3 juni 2018

Een doelpunt van Oribe Peralta in de 72e minuut werd wegens buitenspel afgekeurd, terwijl een schot van Jesús Corona in de slotminuten van de lijn werd gehaald. Mexico speelt in de groepsfase van het WK tegen titelverdediger Duitsland, Zweden en Zuid-Korea.