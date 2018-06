België maakt zich ‘grote zorgen’ over uitgevallen Kompany: ‘Dit is heel erg’

België kwam zaterdagavond in eigen huis niet langs Portugal: 0-0. Vroeg in de tweede helft verliet Vincent Kompany met een liesblessure het veld. Het is nog onduidelijk wat de verdediger van Manchester City mankeert, maar gevreesd wordt dat de blessuregevoelige Belg mogelijk het aanstaande WK in Rusland aan zich voorbij moet laten gaan.

Kompany ondergaat zondag een scan in het ziekenhuis, waarna meer duidelijkheid moet volgen. “Ik ben wel ongerust, hopelijk weten we zondag meer”, vertelde bondscoach Roberto Martinez na afloop. Kompany kampte de afgelopen jaren al vaak met blessureleed en het missen van het WK in extremis zou dan ook een flinke domper zijn.

“Een harde klap”, vervolgde Martinez. “We zullen nog 24 tot 48 uur moeten wachten hoe het met zijn liesblessure gesteld zal zijn. Maar vrolijk word je hier natuurlijk niet van. Dit is heel erg. We maken ons zorgen, grote zorgen. Ik hoop dat alles nog in orde komt. Hij zei in dat korte gesprek dat hij iets had gevoeld en geen enkel risico wilde nemen.”

Kevin De Bruyne had geen informatie over de kwetsuur van zijn ploeggenoot. “Geen idee wat er met Kompany aan de hand is, misschien is het maar iets kleins. We hebben nog tijd. Hij heeft alleszins zijn job gedaan.” Op de vraag of Martínez Kompany moet meenemen, had hij wel een duidelijk antwoord: “Kompany kan zeker helpen op het WK, want hij is een speler van wereldniveau.”