Duitsland wacht al vijf duels op zege: ‘Natuurlijk maakt dit verlies mij boos'

Joachim Löw was niet blij met het vertoonde spel van Duitsland in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk. Ook al kregen een aantal vaste krachten rust, de verrassende 2-1 nederlaag kwam best hard aan bij de bondscoach. De regerend wereldkampioen heeft inmiddels niet één van de laatste vijf oefeninterlands in winst omgezet: tegen Engeland, Frankrijk en Spanje werd geremiseerd, van Brazilië werd eind maart verloren.

“Natuurlijk maakt deze nederlaag mij boos. We verloren ontzettend vaak de bal. Veel meer dan normaal. Ook misten we kansen. Veel dingen gingen mis vandaag”, erkende de oefenmeester, die wel blij was met de rentree van Manuel Neuer. De doelman was lange tijd afwezig en de wedstrijd tegen Oostenrijk moest duidelijk maken of hij het WK zou halen.

“Het was een geslaagde comeback. Manuel verrichtte twee of drie goede reddingen. Ik ben heel blij hoe hij het vandaag gedaan heeft. En hij had helemaal geen last meer van zijn blessure.” Maandag moet Löw zijn definitieve 23-koppige WK-selectie bekendmaken en Neuer is een van de vier keepers in de voorselectie. Hij zal Neuer, Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) of Bernd Leno (Bayer Leverkusen) moeten laten afvallen voor het WK in Rusland.

Duitsland speelt over twee weken de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Mexico. “Ik heb veel van deze wedstrijd geleerd. Er moet de komende veertien dagen een hoop verbeteren”, besloot Löw, die in aanloop naar het WK met Duitsland nog tegen Saudi-Arabië oefent.