Drama voor Kompany in oefeninterland tussen België en Portugal

De vriendschappelijke interland tussen België en Portugal heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In een uitverkocht Boudewijnstadion bleven de teams van Roberto Martinez en Fernando Santos op een doelpuntloos gelijkspel steken: 0-0. Een extra domper op de saaie remise was het uitvallen van Vincent Kompany, die mogelijk moet vrezen voor deelname aan het WK in Rusland. België oefent nog tegen Egypte en Costa Rica.

Een gesloten eerste helft kende een logische ruststand van 0-0. Op een knal van Yannick Ferreira Carrasco na waren de Belgen monddood, terwijl Portugal toch een paar kansen versierde. De eerste tien minuten van de Rode Duivels waren veelbelovend, maar daarna zakte men volledig weg. Het eerste schot tussen de palen, na 24 minuten spelen, was dan ook van Portugal. Thibaut Courtois hield Joao Moutinho van het scoren af.

Na iets meer dan een half uur spelen schrok het Koning Boudewijnstadion wakker toen Ferreira Carrasco de netten deed trillen na twee kapbewegingen. Zijn knal vloog echter eerst tegen de reclameborden alvorens de bal tegen de achterkant van het doel botste. Courtois moest in actie komen op pogingen van Raphaël Guerreiro en Bernardo Silva, terwijl Vincent Kompany er met zijn lichaam voor zorgde dat laatsgenoemde in de 43e minuut niet scoorde.

Martinez voerde na rust vier wissels door, maar de kansjes bleven voor het uitgekookte Portugal. Tot overmaat van ramp moest Kompany zich tien minuten na de pauze geblesseerd laten vervangen door Dedryck Boyata. In het laatste half uur werden de toeschouwers bepaald niet verwend met oogstrelend voetbal. Portugal, dat zonder sterspeler Cristiano Ronaldo aantrad, nam zichtbaar genoegen met een remise, terwijl vrijwel alle spelers van België in de sportieve malaise deelden.