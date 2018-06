Van Marwijk neemt Jones en veteraan Cahill op in Australische selectie

Bert van Marwijk heeft de definitieve WK-selectie van Australië zaterdag bekendgemaakt. De bondscoach heeft in zijn 23-koppige spelersgroep ruimte voor doelman Brad Jones van Feyenoord, die met Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion) en Daniel Vukovic (Racing Genk) gaat uitvechten wie eerste doelman wordt.

In een eerder stadium had Van Marwijk al een voorselectie gemaakt. Hij had slechts drie keepers geselecteerd, dus is het WK-ticket voor Jones geen verrassing. De Nederlander heeft er tevens voor gekozen om routinier Tim Cahill mee te nemen. De 38-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller staat zodoende voor zijn vierde WK-deelname. Fran Karacic, Josh Brillante, James Troisi en Nikita Rukavytsya zijn afgevallen.

Het samenstellen van de selectie was volgens Van Marwijk 'niet gemakkelijk'. "Ik denk dat we nu een groep spelers hebben die Australië trots kan maken op het grootste voetbaltoernooi van de wereld. In de komende twee weken en op het WK zelf zullen we hard blijven werken", citeert Voetbal International de voormalig bondscoach van Oranje. Op het WK kruist Australië in de groepsfase de degens met Frankrijk, Denemarken en Peru.

De volledige selectie:

Doel: Brad Jones (Feyenoord), Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Racing Genk).

Verdediging: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Joshua Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers).

Middenveld: Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al-Ahli Jeddah), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic).

Aanval: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Luzern), Mathew Leckie (Hertha BSC), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimi Petratos (Newcastle United Jets).