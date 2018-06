‘Jasper Cillessen is toch voor 30 à 35 miljoen euro op te halen’

Barcelona is volgens Marca bereid om te luisteren naar biedingen op Jasper Cillessen. De keeper heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan, maar geïnteresseerde clubs maken met aanzienlijk minder geld al kans. Bij een bod van 30 à 35 miljoen euro zal Barcelona serieus nadenken over een verkoop, claimt de krant.

Cillessen is sinds zijn komst in 2016 de tweede keus achter Marc-André ter Stegen. Omdat hij nog altijd wisselspeler is, ziet Barcelona een verkoop voor 30 à 35 miljoen euro als een goede deal. De landskampioen van Spanje betaalde twee jaar geleden immers dertien miljoen euro aan Ajax voor de Oranje-international. Cillessen heeft altijd de intentie uitgesproken om eerste doelman te worden in Camp Nou, maar na twee seizoenen staat de teller op slechts twee competitieduels.

Het is de vraag of de 29-jarige Cillessen het geduld nog kan opbrengen om tweede keus te blijven. "Ik heb het hier naar mijn zin, maar ik ben wel sportman. Ik wil meer spelen dan de tien wedstrijden tot nu toe dit seizoen. Zo simpel is dat. Dat weten ze bij Barcelona ook", zei de ex-Ajacied eind april nog. Sindsdien wordt hij in verband gebracht met onder meer Liverpool: the Reds zouden al een poging hebben ondernomen om Cillessen los te weken bij Barcelona.

Mundo Deportivo schreef eerder deze week dat Barcelona wel degelijk het bedrag van de transferclausule wil incasseren, dus zestig miljoen euro. Daarmee spreekt de krant de berichtgeving van Marca dus tegen. Volgens het Madrileense dagblad weet Barcelona al dat het een vervanger wil halen, indien Cillessen inderdaad vertrekt. Men voegt toe dat Liverpool niet de enige Premier League-club is met belangstelling voor de sluitpost, maar namen van andere clubs worden niet genoemd.