Slaapverwekkende interland vol (ex-)Eredivisionisten eindigt zonder goals

WK-gangers Zweden en Denemarken hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden. In een slaapverwekkende oefeninterland in Stockholm werd niet gescoord: 0-0. Zweden speelde de voorlaatste interland voorafgaand aan het WK: over een week kruist de ploeg van Janne Andersson de degens met Peru. Denemarken treedt nog aan tegen Mexico.

In beide helften was weinig actie voor de doelen. Het oefenduel werd een schaakspel zonder grote kansen; beide ploegen stonden achterin goed, maar wisten voorin weinig te creëren. Er waren in de eerste helft wel een paar mogelijkheden voor Denemarken, waaronder een schot van Yussuf Poulsen in de slotfase van de eerste helft. Nadat een inzet van Michael Krohn-Dehli werd geblokt mocht Poulsen het proberen, maar hij had geen succes in de afronding. Zweden produceerde geen schot op doel in de eerste 45 minuten.

Na een klein uur maakte Lasse Schöne zijn entree bij Denemarken: hij werd na Nicolai Jörgensen de tweede Eredivisionist op het veld. Spelers als Krohn-Deli, Andreas Granqvist, Oscar Hiljemark, Ola Toivonen en Marcus Berg hebben een verleden in Nederland; Christian Eriksen ontbrak omdat zijn partner op het punt van bevallen staat. In de slotfase mochten ook Kasper Dolberg en Viktor Fischer nog invallen. Net als voor rust waren er weinig kansen; Schöne was niet trefzeker uit een vrije trap en Thomas Delaney schoot langs de verkeerde kant van de paal. Isaac Thelin verprutste een goede kans voor Zweden.