Wereldkampioen Duitsland lijdt in rentree van Neuer opnieuw nederlaag

Duitsland heeft zaterdagavond opnieuw een nederlaag geleden. Iets meer dan twee maanden na de verliespartij tegen Brazilië (0-1) ging het team van bondscoach Joachim Löw ook onderuit tegen Oostenrijk. Martin Hinteregger en Alessandro Schöpf zorgden ervoor dat de rentree van Manuel Neuer op de velden, na een absentie van 259 dagen, geen daverend succes was: 2-1. Maandag moet Löw zijn definitieve 23-koppige WK-selectie bekendmaken en Neuer is een van de vier keepers in de voorselectie.

Duitsland werkte een verdienstelijke eerste helft af en de ruststand van 0-1 was verdiend te noemen. Oostenrijk gaf de openingstreffer in de elfde minuut echter wel cadeau. Doelman Jörg Siebenhandl werkte de bal precies in de voeten van Özil, die het leer vervolgens in het doel mikte. Oostenrijk deed echter niet onder voor Duitsland en zette Neuer diverse keren aan het werk. Met enkele goede reddingen, onder meer op een inzet van Florian Grillitsch in de korte hoek, had de doelman een belangrijk aandeel in de ruststand.

Oostenrijk zocht in de openingsfase van de tweede helft naar een gelijkmaker. Een schot van David Alaba over het doel van Neuer was een voorbode van de 1-1 in de 53e minuut. Na een corner van Alaba vanaf de rechterkant schoot Hinteregger de bal in een keer vanaf links achter Neuer. Het duel ging vervolgens op en neer, met kansen voor beide teams. Een inzet van Robert Zulj ging maar net naast en een vrije trap van Özil leverde niets op.

Twintig minuten voor tijd verscheen ook de 2-1 op het scorebord. Na voorbereidend werk van Julian Baumgartlinger en Stefan Lainer was Schöpf attenter dan Niklas Süle en mikte hij het leer diagonaal langs Neuer. Daar had Duitsland niet meer van terug. Löw bracht nog Mario Gómez en Julian Draxler binnen de lijnen, maar ook zij konden de nederlaag van de wereldkampioen in Klagenfurt niet afwenden. Duitsland kwam in de drie interlands voorafgaand aan de nederlaag tegen Brazilië (tegen Engeland, Frankrijk en Spanje) ook al niet tot winst.

Löw zal Neuer, Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) of Bernd Leno (Bayer Leverkusen) moeten laten afvallen voor het WK in Rusland, waar Duitsland titelverdediger is. Donderdag deed de 32-jarige Neuer dertig minuten mee in een trainingswedstrijd tegen Duitsland Onder 20, waarin die Mannschaft een 7-1 zege boekte.