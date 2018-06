Engeland heeft aan sterk eerste bedrijf genoeg tegen mede-WK-ganger

Engeland heeft zaterdag een 2-1 oefenzege geboekt op Nigeria. Het team van Gareth Southgate leidde na een sterke eerste helft met 2-0, maar kwam na rust minder goed voor de dag en incasseerde een doelpunt. Voor Engeland was het de voorlaatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het WK: donderdag wacht nog een duel met Costa Rica. Nigeria neemt het woensdag op tegen Tsjechië.

Met Jordan Pickford op doel, mogelijk een signaal dat hij in Rusland de voorkeur zal krijgen boven Jack Butland en Nick Pope, begon Engeland sterk op Wembley. Een doelpunt na zes minuten betekende een droomstart voor the Three Lions. Na een uitdraaiende corner van Kevin Trippier torende Gary Cahill uit boven zijn bewakers, om vervolgens raak te koppen in de bovenhoek. Engeland bleef na het openingsdoelpunt de bovenliggende partij. Er kwamen grote kansen voor Raheem Sterling en Jesse Lingard, voordat Harry Kane er 2-0 van maakte.

Zes minuten voor rust raakte Nigeria de bal knullig kwijt op het middenveld. Aaron Ramsey nam het leer over en vond Kane, die net buiten het strafschopgebied combineerde met Sterling. Vanaf de zestienmeterlijn vuurde de spits van Tottenham Hotspur een laag schot richting doel en hij zag de bal onder doelman Francis Uzoho glippen. Nigeria leek moeite te hebben met het tempo en kwam er nauwelijks aan te pas in de eerste helft.

Kort na de start van het tweede bedrijf vonden the Super Eagles toch de aansluiting. Alex Iwobi bediende Odion Ighalo met een fraaie stiftbal, waarna laatstgenoemde uit de draai tegen de paal schoot. Iwobi reageerde attent en werkte overtuigend binnen in de rebound. Het tempo zakte daarna in, al weigerde Nigeria de strijd om te geven. Engeland slaagde er niet om het duel onder controle te krijgen. Doelpunten vielen desondanks niet meer.