‘Real Madrid leert uit het verleden en zet streep door naam van Pochettino’

Real Madrid ziet Mauricio Pochettino niet langer als een kandidaat voor de functie van hoofdtrainer, zo melden diverse Spaanse media zaterdagavond. Voorzitter Florentino Pérez heeft inmiddels ondervonden dat zijn collega Daniel Levy van Tottenham Hotspur niet bereid is om de Argentijn te laten gaan. Levy is sowieso altijd een lastige onderhandelingspartner voor de Champions League-winnaar geweest en Pérez wil juist zo snel mogelijk toeslaan.

Levy haalde in het verleden ook het onderste uit de kan inzake Gareth Bale en Luka Modric. Pochettino ondertekende recent een nieuw contract tot medio 2023, waarin geen enkele transferclausule is opgenomen. Levy kan zodoende vragen wat hij wil, terwijl Pochettino de clubs maximaal vijf dagen de tijd heeft gegeven om tot een akkoord te komen. De Argentijn weigert om zijn werkgever onder druk te zetten.

Pérez wil dat de nieuwe trainer zo snel mogelijk met de voorbereiding op komend seizoen aan de slag gaat en is niet bereid om wekenlang te onderhandelen. Spaanse media wijzen nu naar Jürgen Klopp en Massimiliano Allegri als favorieten voor de functie. Beiden hebben een doorlopend contract, met respectievelijk Liverpool en Juventus, en beschikken evenmin over een transferclausule. Ook de naam van Maurizio Sarri, die werkloos is na zijn vertrek bij Napoli, is gevallen.

Het vertrek van Zinédine Zidane kwam als een verrassing voor iedereen, ook voor Pérez. Hij verlengde zijn contract immers in januari nog tot medio 2020 en leidde Real zaterdag in de Champions League-finale langs Liverpool (3-1). De voormalig topvoetballer won in tweeënhalf jaar als trainer van Real Madrid liefst negen prijzen, waaronder de landstitel in 2017. Dit seizoen eindigde de Koninklijke met liefst zeventien punten achterstand op landskampioen Barcelona op de derde plek.