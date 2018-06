Arsenal getipt: ‘God, we zouden hem direct moeten vastleggen’

De komst van Emil Forsberg zou voor Arsenal een topprioriteit moeten zijn, vindt Anders Limpar. De voormalig buitenspeler, die in 1991 kampioen werd met the Gunners, ziet in Forsberg een ideale versterking voor de ploeg van Unai Emery. Een week geleden schreven Zweedse media al dat Arsenal gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de smaakmaker van RB Leipzig.

Het wordt echter geen gemakkelijke opgave om Forsberg over te nemen. Naar verluidt aast Leipzig op minstens vijftig miljoen, terwijl ook Atlético Madrid, AC Milan en Juventus met de Zweeds international in verband worden gebracht. "Als we Emil Forsberg kunnen halen, mogen we in onze handen wrijven", weet Limpar dan ook. "Hij is het grootste talent van ons land", stelt hij zaterdag in gesprek met Football.London.

Limpar, tussen 1990 en 1994 actief bij Arsenal en zelf 58-voudig international van Zweden, ziet Forsberg in de Bundesliga 'heel goed' presteren. De buitenspeler kende vooral in 2016/17 een topseizoen, met 22 doelpunten in 30 duels. Deze jaargang werd hij geplaagd door blessureleed en maakte Forsberg er 2 in 21 wedstrijden. "Ook bij de nationale ploeg blinkt hij uit. Als we hem kunnen vastleggen, hebben we a hell of a player die punten voor je pakt met zijn doelpunten en assists."

"God, we zouden hem meteen moeten vastleggen als het lukt", stelt de inmiddels 52-jarige Limpar. "Emil zou perfect bij Arsenal passen. Hij is enorm beweeglijk en vindt makkelijk zijn ploeggenoten. Hij is een van de beste Zweedse voetballers in lange tijd, als je Zlatan Ibrahimovic even buiten beschouwing laat. Het is een groot talent." Forsberg, die zich momenteel met Zweden voorbereidt op het WK, ligt nog vier seizoenen vast in Leipzig.