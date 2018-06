Tunesië reist met weinig bekende namen af naar Rusland

Tunesië heeft zaterdag de volledige WK-selectie vrijgegeven. Bondscoach Nabil Maâloul maakte eerder al een selectie van 29 man wereldkundig en heeft die groep nu teruggebracht tot 23 spelers. Mohamed Wael Larbi (Tours), Karim Laribi (Cesena), Ahmed Akaichi (Al-Ittihad), Bilel Mohsni (Dundee United), Moez Ben Cherifia (ES Tunis) en Khalil Chammam (ES Tunis) hebben de laatste schifting niet overleefd.

Gerenommeerde namen kent de spelersgroep niet. Yohan Benalouane staat onder contract bij Leicester City, dat in 2015 circa acht miljoen euro voor hem betaalde. De verdediger kwam sindsdien echter maar vijftien keer in actie voor the Foxes. De 22-jarige Dylan Bronn, die pas een interland achter zijn naam heeft, is een vaste basisklant van AA Gent. Wahbi Khazri van Stade Rennes, goed voor 12 goals in 36 interlands, is een van de blikvangers van de ploeg.

Tunesië remiseerde vrijdag met 2-2 tegen Turkije in Genève, na een eerder 2-2 gelijkspel tegen regerend Europees kampioen Portugal. Het Afrikaanse land neemt het komende zaterdag nog op tegen Spanje en reist daarna af naar Rusland. Op de eindronde neemt Tunesië het op tegen Engeland, België en Panama.

De volledige selectie:

Doel: Aymen Mathlouthi (Al-Batin), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab), Moez Hassen (Chateauroux)

Verdediging: Rami Bedoui (ES Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al-Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek).

Middenveld: Mohamed Amine Ben Amor (Etoile du Sahel), Sai-Eddine Khaoui (Troyes), Ahmed Khalil (Club Africain), Ellyes Skhiri (Montpellier), Ferjani Sassi (Al-Nasr), Ghaylene Chaalali (ES Tunis).

Aanval: Anice Badri (ES Tunis), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifaq), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice), Wahbi Khazri (Stade Rennes), Saber Khalifa (Club Africain)