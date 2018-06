‘Voortdurend hoor je van Feyenoord-fans je achternaam met kanker ervoor’

De bekerfinale tussen Feyenoord Onder-19 en PSV Onder-19 (2-1 na verlenging) ontspoorde zaterdagmiddag. In de slotfase kwamen toeschouwers het veld op, sloegen aanhangers van Feyenoord op de dug-out van PSV en ontstond een vechtpartij op het veld, waarbij spelers en stafleden van beide ploegen zich niet onbetuigd liet. Interim-trainer André Ooijer van PSV betreurt de situatie.

PSV had vooraf al geadviseerd om de wedstrijd niet op het terrein van Feyenoord af te werken, vertelt Ooijer. Voorafgaand aan de wedstrijd vond het Groene Haas Toernooi plaats: volgens Ooijer een 'harde kern-toernooi' van de supporters van Feyenoord. "Dit kon dus gebeuren", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

Om onduidelijke redenen kreeg Zakaria Aboukhlal van PSV na ruim een uur zijn tweede gele kaart, bij een 0-1 stand. "Na die rode kaart voelde ik al aan dat de rapen gaar konden worden en dat gebeurde ook. De blessuretijd was enorm lang en daarna moesten we de verlenging in", aldus Ooijer, die erkent dat hij zelf ook temperament toonde toen het misging. "Voortdurend hoor je daarvoor van toeschouwers je eigen achternaam met kanker ervoor. Kennelijk kan dat allemaal."

In de verlenging moest een afkoelingsperiode de gemoederen bedaren. Feyenoord won uiteindelijk met 2-1. "Toch heb ik de spelers aangegeven dat ik trots op ze ben. We hebben ons na afloop een waardig verliezer getoond na afloop en zijn rustig gebleven, ondanks alle gebeurtenissen. Het was voor ons een prachtig seizoen, met een vervelend einde", aldus Ooijer, die ook doelt op de landstitel van PSV Onder-19.