‘Het is kiezen tussen een BMW en een Ferrari, maar ik denk dat het Sarri wordt’

Maurizio Sarri leek enkele weken geleden nog hard op weg naar Chelsea, maar de interesse vanuit Londen is bekoeld. Dat biedt Real Madrid een kans om tussenbeide te komen, speculeert Salvatore Garritano zaterdag bij CalcioNapoli24. De Italiaanse oud-voetballer is werkzaam als tussenpersoon op de transfermarkt en zit naar eigen zeggen dicht op het vuur.

Mauricio Pochettino blijft de eerste keus van Real, maar het is de vraag of de trainer van Tottenham Hotspur haalbaar is. Vorige maand verlengde Pochettino zijn contract nog tot medio 2023. De naam van Sarri zingt volgens Garritano ook rond in het Santiago Bernabéu. "Dat is absoluut meer dan slechts een suggestie. We hoeven er niet omheen te draaien: Real wil Mauricio Pochettino al enkele weken en beide partijen zijn er al uit, maar zijn contractsituatie is ingewikkelder dan die van Sarri."

"Real kan niet veel langer op hem wachten. Ik denk dat ze vanaf morgen verder gaan kijken en dan is Sarri de tweede keus. Maar het blijft kiezen tussen een BMW en een Ferrari", vervolgt de tussenpersoon. Garritano sprak recentelijk met enkele directeurs van Real. Als de Koninklijke Sarri als nieuwe trainer wil, zo geeft hij aan, dan gaat dat ook lukken. "De club heeft een goede verstandhouding met Napoli, dus ik schat de kans op zeventig procent dat Sarri de trainer wordt van Real. Ik denk dat ze zondagavond of uiterlijk maandag een besluit nemen."

Vorige maand werd Sarri vervangen door Carlo Ancelotti bij Napoli, maar zijn contract blijft doorlopen. Het kamp-Sarri buigt zich daarom over manieren om onder het contract met Napoli uit te komen, schreven Britse media onlangs. De advocaten van de Italiaan onderzoeken of kan worden aangetoond dat Sarri slachtoffer is van een vijandige werkomgeving. De zaak wordt mogelijk aanhangig gemaakt bij wereldvoetbalbond FIFA.