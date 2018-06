‘Als Messi een tennisser was, had hij vijftig Grand Slams gewonnen’

Lionel Messi werd in 2008 Olympisch kampioen met Argentinië, maar wist sindsdien geen prijs te pakken met zijn land. Volgens ploeggenoot Ivan Rakitic heeft de aanvaller er veel voor over om wereldkampioen te worden: Messi zou graag enkele prijzen bij Barcelona inleveren in ruil voor de wereldbeker, vertelt Rakitic.

Argentinië en Kroatië zijn allebei ingedeeld in Groep D en dus komen Messi en Rakitic elkaar tegen in Rusland. "Ik wens hem en al mijn andere ploeggenoten van Barcelona veel succes op het WK", zegt Rakitic tegen de Kroatische krant Vecernji list. De middenvelder heeft hoge verwachtingen van Argentinië. "Natuurlijk ben je een titelfavoriet als je 's werelds beste speler hebt, al beweert hij zelf van niet."

"Hij zou wel een paar prijzen met Barcelona willen opgeven voor die prijs met Argentinië", denkt Rakitic. "Als hij getennist zou hebben, had hij vijftig Grand Slams gewonnen. Maar voetbal doe je niet alleen; het is geen individuele sport." Messi en Rakitic treffen elkaar in de tweede speelronde van de groepsfase. Behalve Argentinië en Kroatië maken ook IJsland en Nigeria deel uit van Groep D.