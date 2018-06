Ajax versterkt zich met zestienjarige spits uit Rotterdam

Diverse Premier League-clubs hebben James Maddison in het vizier. Everton heeft echter de beste papieren om de middenvelder van Norwich City binnen te halen. (Sky Sports)

AS Roma houdt rekening met het vertrek van Alisson Becker, die in de belangstelling van Real Madrid en Liverpool staat. Bernd Leno van Bayer Leverkusen moet de opvolger van de Braziliaan worden. (Corriere dello Sport)

De zestienjarige centrumaanvaller gaat spelen voor het Ajax Onder-19 van John Heitinga, daar hij net oud is om komend seizoen voor Ajax Onder-17 te spelen.

João Cancelo heeft er een optie bij. Internazionale kan de optie tot koop niet lichten in het huurcontract van de vleugelverdediger, maar Manchester City wil hem graag overnemen van Valencia. (Manchester Evening News)