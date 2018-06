‘Dost kan Sporting Portugal inruilen voor avontuur in Zuid-Spanje’

Bas Dost kan rekenen op belangstelling vanuit LaLiga. Sevilla, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in Spanje, wil de spits van Sporting Portugal naar verluidt overnemen. Het is zeer de vraag of de 29-jarige Nederlander nog wil blijven in Lissabon nadat hij vorige maand een hoofdwond opliep bij een aanval van hooligans.

Pablo Machín en Joaquin Caparrós, respectievelijk de nieuwe trainer en technisch directeur van Sevilla, zouden Dost graag willen hebben als stormram. Het contract van de Nederlander met Sporting loopt medio 2020 ten einde. Na het incident met de supporters heeft zijn management hem naar verluidt bij diverse Europese clubs aangeboden. Onder meer AC Milan heeft interesse, maar de Italiaanse club hangt een mogelijke straf boven het hoofd vanwege het overtreden van de financiële spelregels.

Sporting betaalde in 2016 twaalf miljoen euro aan VfL Wolfsburg voor Dost en zou nu vijftien miljoen verlangen. Sevilla is ook nog zoekende naar een ander type aanvaller, een schaduwspits. De Zuid-Spaanse club is niet geheel tevreden over het rendement van Luis Muriel, die in Italië nog goed in de markt ligt. Alassane Pléa (OGC Nice) en Raúl de Tomás (Real Madrid Castilla) zijn nadrukkelijk in beeld.