Bekerfinale tussen Feyenoord en PSV ontsierd door vechtpartijen

Feyenoord Onder-19 heeft zich zaterdagmiddag ten koste van de leeftijdsgenoten van PSV verzekerd van winst van de KNVB Beker. De Eindhovense talenten, die eerder al landskampioen werden, leken lange tijd met de trofee aan de haal te gaan, maar een doelpunt diep in blessuretijd van Jordy Wehrmann zorgde ervoor dat er verlengd moest worden. In de extra speeltijd was het opnieuw de aanvoerder van de Rotterdammers die de 2-1 maakte.

De eerste kans van de wedstrijd was via een schot over het doel van Justin Lonwijk voor PSV, voordat ook Feyenoord via Orkun Kökcü zich in aanvallend opzicht liet zien. Doelman Jordie van Leeuwen moest daarop in actie komen na een poging van Robin Schoonbrood, die eerder deze week een nieuw contract bij PSV ondertekende, voordat Feyenoord het heft richting het einde van de eerste helft in handen nam.

Een kleine tien minuten voor de thee mocht Joël Zwarts alleen af op Youri Roulaux, maar de doelman hoefde doordat de Feyenoorder naast mikte niet in actie te komen. Dat gold niet voor twee grote kansen vlak voor rust voor Naoufal Bannis, die door Roulaux vakkundig onschadelijk werden gemaakt. PSV kwam daarop als beste de kleedkamer uit en wist de voorsprong te grijpen. Een kans van Baggio Wallenburg ging een kleine tien minuten na de thee net naast, voordat Piroe wel trefzeker was. De spits mocht vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen en liet Van Leeuwen met een hard schot kansloos.

Vanwege een rode kaart voor Zakaria Aboukhlal moest PSV het laatste kwartier van de officiële speeltijd uitspelen met tien man en betaalde hier in de vijfde minuut van de blessuretijd de rekening voor toen aanvoerder Wehrmann voor de gelijkmaker kon tekenen. In de verlenging wist PSV ondanks flinke kansen voor Jaron Vicario, Noah Lewis en Wehrmann stand te houden tot de tweede helft. Toen moest het na opnieuw een treffer van de captain via de onderkant van de lat echter toch capituleren. In de slotfase sloeg de vlam nog in de pan en ontstond er een opstootje en kwamen er toeschouwers op het veld, waarna ook Ian Smeulers met rood moest inrukken.