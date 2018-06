Voormalig Ajax-doelman stopt na vijf jaar op de bank: ‘Tijd voor nieuwe fase’

Bogdan Lobont is profvoetballer af. De veertigjarige doelman laat zaterdagmiddag via de officiële kanalen van AS Roma, de club waar hij de afgelopen negen jaar onder contract stond, weten zijn handschoenen aan de wilgen te hangen. Lobont kwam op 26 mei 2013 in de Coppa Italia-finale tegen Lazio voor het laatst officieel in actie voor i Giallorossi en hield de afgelopen vijf jaar de bank warm als reservekeeper.

“De tijd om aan een nieuwe fase in mijn loopbaan te beginnen is nu aangebroken. Ik heb de kans, en het voorrecht, gehad om deel uit te mogen maken van zeven verschillende voetbalfamilies en beëindig dit avontuur nu bij Roma, de club waar ik de laatste negen jaar heb doorgebracht. En waar ik me altijd thuis heb gevoeld. Grazie”, laat de Roemeen weten.

Lobont begon zijn loopbaan bij Corvinul Hunedoara en verdiende vervolgens een transfer naar Rapid Boekarest, dat hem in 2000 verkocht aan Ajax. De doelman stond vervolgens zes jaar, onderbroken door een seizoen op huurbasis bij Dinamo Boekarest, onder de lat in Amsterdam en werd in 2004 landskampioen. In 2006 volgde een vertrek naar Fiorentina, waarna hij nog voor Dinamo Boekarest en Roma speelde.