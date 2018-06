Nieuw avontuur voor Maradona: ‘Messi en Neymar zijn onhaalbaar’

BREST - “De hand van God onder de Wit-Russische vlag”, meldde Belarus 1. Een andere zender, ONT, sprak van ‘sensationeel nieuws voor het Wit-Russische voetbal’: “De informatie die lange tijd werd gezien als een grap of een PR-stunt is nu waarheid geworden.” Diego Maradona verbaasde vriend en vijand door zich in mei voor drie seizoenen te verbinden aan subtopper Dynamo Brest.

Door Gijs Freriks

Monstersalaris

De Zuiderlingen maakten op 16 mei bekend dat Maradona de nieuwe voorzitter zou worden van de raad van bestuur. “Hij gaat zich bezighouden met de strategische ontwikkeling van de club en gaat ook werken met alle overige geledingen, zoals de jeugdopleiding.” Tijdens het WK gaat Maradona wedstrijden analyseren voor de Venezolaanse televisie, maar daarna begint hij aan zijn klus in Wit-Rusland. Volgens Argentijnse media ontvangt de 57-jarige Argentijn de komende drie jaar in totaal zeventien miljoen euro.

“Het is erg duur. Zelfs Fabio Capello kreeg bij de Russische ploeg minder dan Maradona”, aldus Aleksandr Hleb van BATE Borisov, die eerder voor onder meer Arsenal en Barcelona speelde. Brest speelt sinds 1992 onafgebroken in de hoogste afdeling, maar verder dan één derde plaats en drie eindzeges in de beker kwam men niet. Bovendien kampten de blauwhemden in 2016 nog met een schuld van vier ton en waren zij heel dicht bij een faillissement. Hoe kan het dan dat zo’n bescheiden vereniging met weinig financiële middelen Maradona een dergelijk monstersalaris kan betalen?

SOHRA Overseas, een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten, nam de aandelen van Dynamo Brest in 2016 over en poetste de schulden weg. Men zocht een nieuw uithangbord en kwam terecht bij Maradona, die in Dubai woont en in het afgelopen jaar trainer was bij tweedeklasser Al-Fujairah. “We speelden een keer een oefenwedstrijd tegen Al-Fujairah en die club bood toen een samenwerking aan. Toen Maradona vertrok, introduceerden ze hem bij ons”, legt algemeen directeur Valdas Ivanauskas uit aan ONT. “Hij heeft er even over nagedacht, want hij had andere aanbiedingen liggen. Maar het is altijd het doel van Maradona geweest om in Europa te werken en hij vond de plannen van de club goed. Hij ging akkoord.”

Met Maradona aan het roer hoopt SOHRA-eigenaar Paul Daher de club binnen drie jaar naar de Champions League te loodsen. Om die ambitie kracht bij te zetten zal er een nieuw stadion verrijzen voor dertigduizend toeschouwers, dat vernoemd wordt naar de voormalige sjeik Zayid bin Sultan al Nuhayyan. Het huidige Brestsky-stadion kan iets meer dan tienduizend fans herbergen. Overigens gaat het gerucht dat Maradona zelf twintig procent van de aandelen in Dynamo Brest heeft opgekocht, maar dat is niet bevestigd.

Messi en Neymar

Het lijkt er in ieder geval op dat SOHRA wel degelijk serieuze sportieve plannen heeft met Maradona en Dynamo Brest. Woordvoerster Olga Khizhinkova laat weten dat Pluisje zijn nieuwe baan serieus neemt en ‘regelmatig’ aanwezig zal zijn op de club: “Toen het contract net was getekend, wilde Diego meteen naar Wit-Rusland komen om de club, de stad en de spelers te leren kennen.” Dynamo Brest is reeds op zoek gegaan naar woonruimte voor de nieuwbakken preses: “Zijn enige eis is dat het appartement een fitnessruimte moet hebben, in ieder geval met een loopband en eenvoudige simulators.”

Maradona tekende zijn contract in het Emirates Palace-hotel in Abu Dhabi, kuste het logo van het tenue van Dynamo Brest en liet weten dat hij niet alleen voorzitter, maar ook trainer zou worden. “Zijn officiële functie blijft ‘voorzitter’. Er is geen sprake van een misverstand, want zijn woorden waren slechts emotionele impulsen die recht uit zijn hart kwamen. Hij zal als voorzitter hoe dan ook bij alle facetten betrokken worden, ook bij het transferbeleid”, aldus Khizhinkova. Maradona heeft reeds laten weten dat de kans groot is dat hij spelers uit de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië en Italië gaat aantrekken voor Brest.

“We moeten eerst kijken wie we tot onze beschikking hebben en de kracht en zwaktes van het team leren kennen. Natuurlijk zijn Lionel Messi en Neymar onhaalbaar, maar ik twijfel er niet aan dat we de selectie van Brest op volle oorlogssterkte krijgen (…) Dit is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik ga mezelf niet opsluiten op kantoor en zal in het stadion nauw betrokken zijn bij het team. Ik ga alles geven om van Dynamo een competitievere club te maken. Het belangrijkste voor mij is dat de spelers met enthousiasme voetballen en hiernaast wil ik graag werken met de talenten in de jeugdopleiding van de club”, aldus Maradona.

Yuri Gagarin

De krant La Nacíon weet dat Maradona vijf assistenten mee mag nemen naar het westen van Wit-Rusland en dat er in zijn contract een clausule staat die bepaalt dat hij in het eerste jaar kosteloos mag vertrekken als hij niet kan wennen aan de ‘leefomstandigheden’. “Ja, Diego heeft geïnformeerd naar de koude Wit-Russische winters. Hij had er namelijk over gehoord…”, reageert perschef Khizhinkova. “Maar we hebben verteld dat we in het eerste deel van het koude seizoen winterstop hebben en dat we in het tweede deel op trainingskamp gaan in warmere landen. Dat klonk Diego goed in de oren.”

Velen beschouwen de komst van Maradona als een pr-stunt, maar Dynamo Brest bezweert dat de samenwerking meer behelst dan dat. “Dit is een uitdaging voor ons en voor hem en dit is niet alleen voor Brest, maar voor heel Wit-Rusland mooi. Zijn aura, charisma en veelvuldige aanwezigheid zullen onze ploeg en de jeugdspelers enorm veel energie geven”, aldus bestuurder Ivanauskas. Sportminister Sergei Kovalchuk, niet te verwarren met de gelijknamige hoofdtrainer van Dynamo Brest, vult in een interview met Belarus 1 aan: “Het is een goede en verstandige beslissing. Hoe meer goede specialisten onze sport komen helpen, hoe populairder onze sport in het land en in de rest van de wereld wordt.”

In de kleedkamer van Dynamo Brest kan men het nieuws nog altijd niet geloven, vertelde middenvelder Pavel Nekhaychik onlangs: “Maradona in Brest is als Yuri Gagarin in de ruimte. We dachten eerst dat het een grap was en voor ons blijft het een verrassing. Nu moet ik eerst maar even een goede camera kopen om een foto te maken als ik Diego ontmoet. Ik hoop dat Diego over de hele wereld bekendheid gaat vergaren voor onze club. Argentijnen zullen Dynamo Brest willen zien spelen en ik weet zeker dat de eerste wedstrijd onder Maradona uitverkocht zal zijn. Ik weet ook zeker dat hij het leuk gaat vinden in Brest, want dit is een mooie en knusse stad. Het is erg cool dat de club Maradona heeft gecontracteerd.”

Bekerwinst

Ofschoon Maradona als voorzitter in principe dagelijks op de club moet zijn, verwachten de meesten niet dat dat ook gebeurt. “Het is gewoon een pr-stunt”, meent Hleb. “Ik denk niet dat hij hier echt komt werken. Ze betalen hem waarschijnlijk om een paar keer in Brest te komen.” Voormalig middenvelder Yuri Pudyshev sluit zich daarbij aan: “Ik denk niet dat Maradona zich serieus gaat bezighouden met de strategisch ontwikkeling van de club.” De vermaarde zaakwaarnemer Dmitri Seluk spreekt van een ‘geweldige pr-stunt’, maar denkt in tegenstelling tot andere commentatoren en (oud-) voetballers dat Maradona op het sportieve vlak wel degelijk belangrijk kan zijn: “Het kost wat, maar hij is de juiste persoon voor Dynamo Brest.”

“De club wordt over de hele wereld herkend en Diego zal advies geven aan de technische staf, dat ligt in zijn aard. Hij zal betrokken zijn en heeft nog altijd een grote persoonlijkheid”, vervolgt de agent van onder anderen Yaya Touré. “En kijk: als ze falen, dan treft de coach (Kovalchuk, GF.) blaam. Als ze triomferen, dan zal Diego de credits krijgen… Dynamo Brest kan met Maradona aan het roer de beste spelers van het land halen en misschien wel kampioen worden. En misschien halen de sjeiks Pelé ook nog wel deze kant op. Dan kan hij met Maradona in de dug-out gaan zitten en kunnen ze vriendelijk naar elkaar glimlachen.”

Het eerste succesje bij zijn nieuwe werkgever heeft Maradona al binnen, want drie dagen nadat de club bekendmaakte de wereldkampioen van 1986 te hebben vastgelegd, won Dynamo Brest de beker. Door doelpunten van Artem Milevsky, Joel Fameyeh en Nekhaychik werd het BATE Borisov van Hleb verslagen. Vóór de aftrap had Maradona de ploeg in een videoboodschap succes gewenst en had hij laten weten dat hij de wedstrijd en de spelers grondig zou analyseren. Een verslaggever vroeg na afloop aan de winnende trainer Kovalchuk of die boodschap misschien het verschil heeft gemaakt: “We hebben gewonnen, dus ja.”