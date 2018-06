Raiola ‘persona non grata in Amsterdam’: ‘Poffertjesporem niet meer laten zien’

Justin Kluivert lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax, terwijl ook Matthijs de Ligt steeds hardnekkiger in verband wordt gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. De leden van de F-Side, de harde kern van de Amsterdammers, zien deze ontwikkelingen met lede ogen aan en leggen een groot deel van de schuld van de onrust bij Ajax neer bij zaakwaarnemer Mino Raiola.

In een open brief op de website van de supportersgroep spreekt de F-Side Raiola aan op zijn handelingen bij een aantal transfers in het verleden. De fans verwijzen naar de manier waarop onder meer het vertrek van Bryan Roy, Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Michel Kreek tot stand kwam: “Transfers waarbij toch wat manieren gehanteerd werden die nog nooit vertoond waren, men was immers alleen nog maar de praktijken van Rob Jansen gewend.”

Volgens de F-Side speelde Raiola een belangrijke rol bij het vertrek van Zlatan Ibrahimovic en was de belangenbehartiger ook een van de oorzaken van de onrust rondom de contractverlengingen van Zdenek Grygera, Maxwell en Mido. De supporters schrijven dat Raiola ook nu ‘de boel opstookt en de jonge spelers het hoofd op hol brengt’: “Neem Justin Kluivert, hij wordt door de supporters op handen gedragen, zegt een jongen van onze club te zijn en belooft in eerste instantie ook dat hij blijft! Enkele weken later wil hij ineens weg! Hoe kan dit, waar komt dit vandaan? Drie keer raden…”

De F-Side geeft aan dat Kluivert het tij nog kan keren, maar dat het Ajax, als de jonge aanvaller niet snel handelt, zal steunen als hij in zijn resterende contractjaar op de bank wordt gezet. De boodschap voor Raiola is duidelijk: “Beste Mino, het wordt tijd dat je weer met beide voetjes op de grond komt te staan en niet langer onze spelers het hoofd op hol brengt en opnaait! Vanaf dit moment ben je: persona non grata in Amsterdam! Gewoon oprotten en je dikke poffertjesporem nooit meer laten zien en horen bij AFC Ajax!”