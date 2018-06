‘Ik geloof dat ik meer zal spelen, of het nu bij Real is of ergens anders’

Mateo Kovacic werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar clubs als Juventus, Manchester United en Liverpool, maar zijn zaakwaarnemer was er vrijdag snel bij om de geruchten over een vertrek bij Real Madrid te ontkrachten. De middenvelder lijkt zelf echter een, al dan niet tijdelijke, aftocht bij de Koninklijke niet helemaal uit te sluiten.

“Ik geloof dat ik volgend seizoen meer zal spelen, of het nu bij Real Madrid is of ergens anders. De tijd voor mij om te spelen is nu aangebroken. Of ik aanbiedingen heb gekregen? Ik sta onder contract bij Real en wil verder geen commentaar geven op andere clubs”, legde de 24-jarige middenvelder uit tijdens een perspraatje. Kovacic kwam dit seizoen 36 keer in actie voor de Champions League-winnaar, maar mocht slechts 10 maal aan de aftrap beginnen.

In de finale van het miljardenbal tegen Liverpool bleef hij eveneens op de bank. Na afloop van de wedstrijd liep hij eerst op landgenoot, en verdediger van the Reds, Dejan Lovren af: “Als je niet speelt, beleef je de euforie anders. Ik zag mijn vriend huilen en wilde hem steunen. Hij was in shock. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen, maar nu is hij gefocust op het WK en het nationale team.”

Als Kovacic bij Real Madrid blijf, zal hij te maken krijgen met een andere trainer. De selectie van de Koninklijke zag het vertrek van Zinédine Zidane niet aankomen: “Hij verraste ons, we hadden het niet verwacht, maar het was zijn keuze. Hij was als speler een gentleman en nu weer als coach. Misschien wisten sommigen in de kleedkamer ervan, maar ik niet. Het kwam als een shock. We wensen hem alle geluk en gaan kijken of we met iemand anders hetzelfde kunnen bereiken.”