‘Nainggolan behoort zelfs tot de beste drie Rode Duivels die we hebben’

Het gaat de laatste tijd in België veelvuldig over het ontbreken van Radja Nainggolan in de WK-selectie van bondscoach Roberto Martínez. Zijn voorganger, Marc Wilmots, snapt niet dat de middenvelder van AS Roma geen deel uitmaakt van de Belgische ploeg. Volgens de voormalig bondscoach behoort Nainggolan tot de beste spelers van de Rode Duivels.

“De niet-selectie van Nainggolan is inderdaad een verrassing. Hij moet eigenlijk altijd bij de 23 namen zijn die naar het WK gaan. Naar mijn gevoel behoort hij zelfs tot de beste drie Rode Duivels die we hebben. Maar goed, dat is ook maar een mening van een ex-bondscoach”, zegt Wilmots in gesprek met La Meuse. Hij liet Nainggolan overigens ook thuis voor het WK van 2014 in Brazilië ten koste van Steven Defour.

“Omdat hij er toen altijd bij was tijdens de kwalificatiewedstrijden en Radja niet”, vervolgt de 49-jarige oefenmeester, die onlangs kort aan het roer stond bij Ivoorkust. Zijn dienstverband in Afrikaanse land kwam al snel ten einde nadat hij er niet in slaagde om Ivoorkust naar het WK te loodsen. “Defour had bijna alles gespeeld in de kwalificaties, had net een goeie wedstrijd tegen Kroatië achter de rug en scoorde fenomenaal tegen Schotland.”

“Zoveel is er niet veranderd in vergelijking met het EK van twee jaar geleden. Het is grotendeels dezelfde groep op een paar uitzonderingen na”, blikt Wilmots vooruit op het komende WK. België moet eerst in de groepsfase zien af te rekenen met Engeland, Panama en Tunesië. Op het EK 2016 werd België in de kwartfinale uitgeschakeld door Wales.