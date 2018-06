‘Brands denkt net als Man United aan voormalig Twentenaar van 57 miljoen’

Eerder deze week kwamen er al geruchten naar buiten over de interesse van Manchester United in Marko Arnautovic en José Mourinho zou woensdag tijdens de oefeninterland tussen Oostenrijk en Rusland op de tribune hebben gezeten om de aanvaller van West Ham United aan het werk te zien. The Red Devils zijn echter niet de enige Premier League-club met interesse in Arnautovic, aangezien Everton ook zou denken aan de komst van de Oostenrijker.

The Sun bericht zaterdag dat de nieuwe trainer Marco Silva in Arnautovic een van de spelers ziet die zijn ‘revolutie’ op Goodison Park vorm moet gaan geven. Aantredend technisch directeur Marcel Brands is het volgens de Britse tabloid eens met zijn coach en steunt Silva in de jacht op Arnautovic, die zijn eerste grote aanwinst als bestuurder van the Toffees zou kunnen worden.

West Ham is echter niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek van de aanvaller. Arnautovic speelt na zijn overstap van Stoke City voor ruim 22 miljoen euro pas een jaar in Londen en the Hammers denken naar verluidt aan een transfersom van 50 miljoen pond, omgerekend iets meer dan 57 miljoen euro. De 29-jarige vleugelspits was afgelopen seizoen in de Premier League goed voor 11 doelpunten en 6 assists in 31 wedstrijden. Tussen 2006 en 2010 stond de zeventigvoudig international nog onder contract bij FC Twente.