Chelsea ziet Zidane naar het Midden-Oosten vertrekken

Bij Swansea City is men ervan overtuigd dat Graham Potter de nieuwe manager wordt. Het enige struikelblok is op dit moment nog de compensatie die betaald moet worden aan het Zweedse Östersunds FK. (Daily Mail)

Indien Thibaut Courtois komende zomer vertrekt, gaat Chelsea zich melden bij Stoke City. Jack Butland moet in dat geval de nieuwe doelman van the Blues worden, al kost hij wel een slordige 34 mijoen euro. (Daily Mail)

Laurent Blanc is daardoor de enige overgebleven kandidaat bij

Alex McCarthy staat in de belangstelling van Liverpool en Tottenham Hotspur en gebruikt dat in de contractonderhandelingen met Southampton. De sluitpost verlangt een weeksalaris van 70.000 euro voordat hij een nieuwe verbintenis ondertekent. (Daily Mirror)

Liverpool gaat Marko Grujic voor de derde keer verhuren. Cardiff City, waar de Servische middenvelder afgelopen halfjaar op huurbasis speelde, wil hem andermaal graag tijdelijk overnemen van the Reds . (Daily Mirror)