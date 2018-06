Son, Ki en Lee grote blikvangers in Zuid-Koreaanse selectie voor WK

De Zuid-Koreaanse bondscoach Tae-Yong Shin heeft zaterdag zijn definitieve, 23-koppige, selectie voor het WK bekendgemaakt. Grote blikvanger bij de Aziaten is Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son, terwijl ook aanvoerder Sung-Yeung Ki van Swansea City en Hellas Verona-middenvelder Seung-Woo Lee enige bekendheid genieten.

Naast bovengenoemde spelers verdienen ook Ja-Cheol Koo (FC Augsburg) en Hee-Chan Hwang (Red Bull Salzburg) hun brood in Europa. Doordat Crystal Palace-middenvelder Chung-Yong Lee de schifting niet heeft overleefd, is de rest van de selectie actief in Azië. Zuid-Korea is in de groepsfase van het WK ingedeeld bij Zweden, Mexico en Duitsland.

De definitieve selectie van Zuid-Korea:

Doel: Seung-Gyu Kim (Vissel Kobe), Jin-Hyeon Kim (Cerezo Osaka), Hyun-Woo Cho (Daegu FC)

Verdediging: Young-Gwon Kim (Guangzhou Evergrande), Hyun-Soo Jang (FC Tokyo), Seung-Hyun Jung (Sagan Tosu), Yong-Sun Yun (Seongnam FC), Ban-Suk Oh (Jeju United), Min-Woo Kim (Sangju Sangmu), Joo-Ho Park (Ulsan Hyundai), Chul Hong (Sangju Sangmu), Yo-Han Go (FC Seoul), Yong Lee (Jeonbuk Hyundai Motors)

Middenveld: Sung-Yueng Ki (Swansea City), Woo-Young Jung (Vissel Kobe),Se-Jong Yu (Asan Mugunghwa FC), Ja-Cheol Koo (FC Augsburg), Jae-Sung Lee (Jeonbuk Hyundai Motors), Seung-Woo Lee (Hellas Verona), Seon-Min Moon (Incheon United)

Aanval: Shin-Wook Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), Hee-Chan Hwang (Red Bull Salzburg)