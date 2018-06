‘Ik lig nog twee jaar vast bij AC Milan, maar ik wil in Spanje blijven’

Carlos Bacca hoopt zijn laatste wedstrijd voor AC Milan al te hebben gespeeld. De Colombiaan werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Villarreal en was in dienst van El Submarino Amarillo goed voor achttien doelpunten, verspreid over alle competities. Als het aan club en speler ligt, speelt de 31-jarige spits ook volgend seizoen in LaLiga.

“Het is mijn doel om in Spanje te blijven. Ik heb nog een tweejarig contract bij AC Milan, maar we zijn momenteel in gesprek met Villarreal. Ik was daar gelukkig en ik hoop dat het juiste gedaan kan worden”, legt hij uit aan verslaggevers. Bacca ziet wel dat i Rossoneri weer aansluiting proberen te vinden met de Italiaanse top: “Er is veel veranderd bij Milan. Er zijn veel nieuwe, goede spelers gearriveerd en ze hebben zich weer gekwalificeerd voor Europees voetbal. Het is moeilijk om te wedijveren met AS Roma, Juventus en Napoli. Ze werken eraan om weer op dat niveau te komen”

De aanvaller hoopt op het aankomende WK ook van waarde te kunnen zijn voor de Colombiaanse nationale ploeg: “Ik voel me goed en werk er hard aan om in goede vorm aan het WK te kunnen beginnen. We werken er stap voor stap aan en weten dat we het op moeten nemen tegen geweldige teams.” Het Zuid-Amerikaanse land is in de groepsfase ingedeeld bij Japan, Senegal en Polen.