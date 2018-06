‘Ik heb een bod van 45 miljoen, plus vijf miljoen, van City geweigerd’

Manchester City en Manchester United zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in Jorginho, maar moeten diep in de buidel tasten voor de middenvelder van Napoli. Aurelio De Laurentiis, voorzitter van i Partenopei, zegt dat hij een bod van totaal vijftig miljoen euro van the Citizens van tafel heeft geveegd.

“Ik heb een bod van 45 miljoen, plus vijf miljoen aan variabelen, van Manchester City op Jorginho geweigerd”, zegt De Laurentiis in gesprek met de Corriere dello Sport. De 26-jarige middenvelder heeft in Napels nog een contract tot medio 2020 en om die reden wil Napoli een torenhoog bedrag aan hem overhouden. Bij een aanbieding op Marek Hamsik vanuit China is De Laurentiis niet van plan om dwars te liggen.

“Als Hamsik naar China wil, zullen wij hem niet tegenhouden. Hoeveel zouden ze hem willen geven?”, vraagt de voorzitter van Napoli zich hardop af. De Laurentiis maakt tevens bekend dat Simone Verdi vanaf volgend seizoen in het shirt van i Partenopei zal spelen. De vleugelaanvaller komt over van Bologna. “Sportief directeur Cristiano Giuntoli heeft alles afgerond met zijn zaakwaarnemer Giovanni Branchini.”

De Laurentiis stelde onlangs Carlo Ancelotti aan als de nieuwe trainer van Napoli. “Hij speelt een belangrijke rol in de internationalisering van de club. Carlo wil tachtig procent van de selectie behouden. We willen alleen nog een doelman, een vleugelverdediger, een centrale middenvelder en een vleugelaanvaller binnenhalen”, besluit De Laurentiis.