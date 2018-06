‘Keizer moet opvolger van Ten Cate worden in Midden-Oosten'

Marcel Keizer gaat mogelijk aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, zo weet Voetbal International te melden. De 49-jarige oefenmeester zou de voornaamste kandidaat zijn om de opvolger van Henk ten Cate te worden bij Al-Jazira uit Abu Dhabi. Ten Cate besloot zijn aflopende contract niet te verlengen om terug te keren naar Nederland en een punt achter zijn trainersloopbaan te zetten.

Het zou voor Keizer zijn eerste avontuur in het buitenland worden. Afgelopen jaren stond hij aan het roer bij UVS, Argon, VVSB, Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, Jong Ajax en Ajax. Bij de Amsterdammers moet Keizer in decemmber plaatsmaken voor Erik ten Hag, na een wisselvallige eerste seizoenshelft. Sinds zijn vertrek bij Ajax zit Keizer zonder werk, al werd hij wel met verschillende clubs in verband gebracht.

Zo viel zijn naam bij onder meer Rangers FC, Excelsior en sc Heerenveen, maar hij lijkt nu dus te kiezen voor een avontuur in het Midden-Oosten. Al-Jazira eindigde dit seizoen als zevende in de Arabian Gulf League, die vorig jaar onder leiding van Ten Cate werd gewonnen. Ook in de AFC Champions League zit het seizoen erop, nadat er over twee wedstrijden werd verloren van het Iraanse Persepolis FC.