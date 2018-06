Deschamps haalt uit na fluitconcerten: ‘Ze verwachten vijf of zes doelpunten’

Frankrijk wist Italië vrijdagavond met 3-1 te verslaan, maar niet iedere speler kon op applaus van het publiek in Nice rekenen. Zo werd Paul Pogba door enkele supporters uitgefloten toen hij na 87 minuten spelen het veld verliet. Bondscoach Didier Deschamps stelt dat de verwachtingen bij sommige Franse fans te hoog zijn.

“Er waren niet alleen fluitconcerten voor Pogba. Toen we de bal op gegeven moment in bezit hielden, werd er ook gefloten. Het publiek verwacht vijf of zes doelpunten, maar dat is niet zo gemakkelijk. Er staat ook nog een team tegenover ons. De spelers doen het goed. Ik weet niet of de fluitconcerten hen beïnvloeden”, zegt Deschamps in gesprek met TF1. Frankrijk greep in Nice al vroeg een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Samuel Umtiti en Antoine Griezmann.

Leonardo Bonucci deed in de eerste helft nog wat terug, waarna Ousmane Dembélé de eindstand op 3-1 bepaalde. De stand had nog op kunnen lopen, maar N’Golo Kanté en Dembélé raakten het houtwerk. “In de tweede helft hadden we het in defensief opzicht lastiger, maar we hebben de kwaliteit om er in dat geval snel uit te komen en kansen te creëren. We moeten op dat vlak alleen wat efficiënter worden.”

“De spelers hebben laten zien wat er van ze gevraagd werd. We moeten alleen niet te enthousiast worden, want het laatste deel van de voorbereiding wacht nog. We moeten het enthousiasme en de ambitie in deze groep behouden. Niet alles gaat perfect, maar de intenties zijn goed”, besluit Deschamps. Zijn ploeg oefent komende week nog tegen de Verenigde Staten, alvorens men met een wedstrijd tegen Australië aan het WK begint.