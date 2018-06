Tosun verklaart bizarre rode kaart: ‘Dan kan ik me niet inhouden’

Cenk Tosun heeft zijn excuses aangeboden na zijn rode kaart tijdens de wedstrijd van vrijdagavond tussen Turkije en Tunesië (2-2). De aanvoerder van de Turken kreeg het in de tweede helft plots aan de stok met supporters op de tribune. Tosun ging door het lint en kreeg een directe rode kaart. Tegenover de Turkse televisiezender A Spor heeft de spits van Everton verklaard hoe het komt dat hij ruzie kreeg met een aantal personen op de tribune.

“Zoals iedereen weet ben ik een zeer kalm persoon”, aldus Tosun na afloop van het gelijkspel. “Ik was mezelf niet, ik kreeg even een zwarte vlek. Ik bied hierbij mijn excuses aan het Turkse volk en mijn teamgenoten aan. Ik liet tien spelers in de steek, misschien hadden we anders wel gewonnen.”

“Toen ik naar de tribune keek, zag ik dat iemand ruzie maakte met mijn vader”, ging hij verder. “Ik wist niet precies wat er gebeurde, maar ik werd boos. Ik liep naar de mensen toe en maakte duidelijk dat ze ermee moesten stoppen. Misschien kwam dat dreigend over, het paste niet bij mij. Zoals ik al zei, het was een zwarte vlek.”

Tosun hoopt dat een dergelijk incident in de toekomst niet meer zal voorkomen. “Mijn teamgenoten hebben me na de wedstrijd gesteund. Als ik zoiets zie gebeuren met mijn familie, kan ik me niet inhouden. Ik hoop dat ik hiervan heb geleerd. Ik zal mijn best doen dit niet nog een keer te laten gebeuren.”