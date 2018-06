‘PSV en Heerenveen verschillen van plannen bij overstap Lammers’

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is sc Heerenveen uitgekomen bij PSV. De Friezen hebben Sam Lammers in het vizier. De interesse in de talentvolle spits is niet nieuw, daar eerder deze week al gemeld werd dat zeven Eredivisie-clubs interesse hebben in de jeugdinternational. Heerenveen wil Lammers definitief overnemen, terwijl PSV hem het liefste wil verhuren, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Lammers is de topscorer aller tijden van Jong PSV met dertig doelpunten. Hij kwam al regelmatig in actie in het eerste elftal van trainer Phillip Cocu. De Eindhovenaren zien toekomst in Lammers en willen hem daarom liever niet definitief van de hand doen. Beide partijen zoeken naar een oplossing. Behalve Heerenveen heeft volgens het regionale dagblad ook VVV-Venlo interesse in de spits.

Waar Lammers mogelijk naar Heerenveen verkast, hoopt PSV dat Denzel Dumfries de omgekeerde weg bewandelt. Beide clubs zijn nog altijd met elkaar in onderhandeling. Naar verluidt lopen de onderhandelingen moeizaam. “Of de door Heerenveen gewenste transactie met Lammers bij de deal kan worden gevoegd, valt nog te bezien”, besluit de krant.