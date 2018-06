‘Als we zo doorgaan, zit Italië binnen een jaar op het niveau van Frankrijk’

Roberto Mancini zag Italië vrijdagavond met 3-1 verliezen tegen Frankrijk. De 53-jarige oefenmeester liet de nodige spelers debuteren en was ondanks de verliespartij in Nice tevreden over zijn ploeg. “We zijn op de goede weg”, laat een opgetogen Mancini weten in gesprek met Rai Sport.

“Deze wedstrijd is goed voor de ervaring. Niemand vindt het leuk om te verliezen, maar we hebben kansen gehad om de 2-2 te maken. Natuurlijk is er op dit moment een verschil tussen Frankrijk en Italië”, zegt Mancini, die Samuel Umtiti, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé zag scoren namens de Fransen. Leonardo Bonucci tekende voor de Italiaanse treffer in Nice.

Mancini liet Mattia Caldara, Rolando Mandragora en Domenico Berardi hun eerste minuten voor la Squadra Azzurra maken. “Dit was een hele andere wedstrijd dan die tegen Saudi Arabië (die vorige week met 2-1 gewonnen werd, red.) en de spelers hebben het goed gedaan. Het belangrijkste is dat de debutanten een goede indruk hebben achtergelaten. Als we zo doorgaan, zit Italië binnen een jaar op het niveau van Frankrijk.”

“Op dit moment was Frankrijk superieur. Zij hebben zoveel spelers die ze zouden kunnen selecteren. Wij moeten nu aan het werk en proberen om hun niveau te benaderen. Het gaat de goede kant op”, besluit Mancini, wiens ploeg komende maandag in Turijn oefent tegen Oranje. Voor Frankrijk staat nog een oefenduel met de Verenigde Staten op het programma, alvorens het WK wordt afgetrapt met een wedstrijd tegen Australië.