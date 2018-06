Zaterdag, 2 Juni 2018

Real praat met oud-Ajacied over opvolging Zidane

AC Milan ziet in Radamel Falcao een geschikte kandidaat om de spitspositie in het San Siro in te gaan vullen. André Silva zou in de deal betrokken kunnen worden en naar AS Monaco kunnen verhuizen. (Leggo)

Xabi Alonso staat voor een terugkeer bij Real Madrid. De voormalige middenvelder gaat waarschijnlijk als jeugdtrainer aan de slag bij de Koninklijke. (Marca)

In de zoektocht naar een opvolger voor Zinédine Zidane is Real Madrid uitgekomen bij Michael Laudrup. De Deense trainer is in gesprek met de Spaanse grootmacht over een dienstverband. (The Sun)

Didier Ndong lijkt op weg naar de Serie A. Torino gaat 7,5 miljoen euro betalen voor de middenvelder van het onlangs uit de Championship gedegradeerde Sunderland. (Sky Sports)

Borussia Dortmund heeft vertrouwen in de komst van FSV Mainz 05-verdediger Abdou Diallo. De jonge Fransman is ook in beeld bij Arsenal als alternatief voor Sokratis Papastathopolous. (L’Équipe)