Babel kijkt naar situatie Kluivert: ‘Misschien had ik ook zo moeten zijn’

De interlandcarrière van Ryan Babel kent een opvallend verloop. De 31-jarige aanvaller debuteerde al op achttienjarige leeftijd voor Oranje, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië. Tussen 2011 en 2017 kreeg Babel echter geen uitnodiging meer voor het Nederlands elftal en hij kijkt naar eigen zeggen ook kritisch naar zichzelf.

“Ik kan mezelf verwijten dat ik het in bepaalde periodes niet meer afdwong”, zegt Babel in gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller van Besiktas merkt wel dat er door de jaren heen wat veranderd is. “Ik ben vaak verbaasd hoe het nu gaat bij jonge jongens die ergens debuteren. Die roepen na twee, drie wedstrijdjes al in de media: Ik moet spelen. Toen ik net kwam kijken, liet ik me alles aanpraten.”

“Ik had nog tijd, zei men. Ik was nog jong, zei men. Oké, dacht ik dan, gewoon mijn beurt afwachten”, vervolgt de aanvaller, die met interesse naar de situatie van Justin Kluivert kijkt. Hij weigert voorlopig zijn tot 2019 lopende contract bij Ajax te verlengen. “Die denkt: ik weet dat ik goed ben, dus vind ik dat ik ook moet spelen. Of: ik vind dat ik dat en dat verdien en dus zeg ik dat ook. Ik had dat totaal niet. Misschien had ik ook zo moeten zijn en mezelf meer moeten promoten. Daar heb ik soms wel spijt van.”

Dick Advocaat bood hem vorig jaar weer een kans in Oranje en Babel is van mening dat hij die mogelijkheid verdiende. “Ik zag wie er de laatste twee jaar werden opgeroepen, nou, ik vond mezelf dan niet minder. Maar je moet ook voor bepaalde clubs spelen om in beeld te komen. Ik bedoel: met Besiktas speelde ik Champions League. En Advocaat was trainer in Turkije, dus die zag ook nog eens van dichtbij hoe ik speelde.”