'FC Twente huurt neefje van Samuel Eto'o van VfL Bochum'

FC Twente staat op het punt om de tweede versterking voor het komende seizoen te verwelkomen. In navolging van Wout Brama verwacht de club uit Enschede op korte termijn Ullrich Bapoh te presteneren, zo meldt TC Tubantia zaterdag. De achttienjarige aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van VfL Bochum.

Bapoh kan volgens het regionale dagblad op meerdere posities uit de voeten. Hij werd in Kameroen geboren, maar beschikt over de Duitse nationaliteit. Het afgelopen seizoen werkte hij zijn wedstrijden af bij het hoogste jeugdteam van Bochum en zat hij eenmaal bij de eerste selectie. Bapoh is het neefje van Samuel Eto’o, ex-aanvaller van onder meer Barcelona, Internazionale en Chelsea.

De Tukkers maakten eerder deze week al de komst van Brama bekend. De middenvelder komt transfervrij over van het Australische Central Coast Mariners. De nieuwe technisch directeur Ted van Leeuwen hoopt volgens De Telegraaf verder op de komst van Rens van Eijden en Illias Bel Hassani.